Ocurrió el pasado domingo en un partido de juveniles en Alhaurín de la Torre. Un grupo de chavales insulta y amenaza reiteradamente a la linier, también menor de edad.

La árbitra no se ha callado, y ha denunciado el hecho en la red: "No han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas bastante fuertes. Ha llegado un momento en el que me he sentido acosada e incluso he llegado a tener miedo por lo que podrían hacer después".

Comentarios inadmisibles que la joven hace públicos en sus redes sociales: "Joyitas como 'madre mía la línea, qué culo', 'yo la cogía de la coleta y la ponía a 4', 'si es lesbiana me pone incluso más todavía' o 'voy a tener que saltar al campo'"

En el descanso, la linier denunció los hechos al club, que rapidamente expulsó al grupo del campo. Paco Flores, presidente del Alhaurín de la Torre C.F., explica que "por encima de la competición está el respeto".

Desde la Federación andaluza piden a los cuerpos arbitrales que denuncien siempre, y a los clubes, que actúen. "Con estos hechos hay que acabar de manera radical, hay que tener tolerancia 0", afirma José María Manzano, defensor del Menor del fútbol andaluz.

La joven, que confiesa sentirse "harta de sufrir estas mierdas por el simple hecho de ser mujer y estar en un mundillo de tíos como es el fútbol y el arbitraje", espera que su caso sirva de ejemplo y ante hechos como estos otras chicas no se callen.