No pudo reeditar España esa tan recordada medalla de oro olímpico de Barcelona 92. Los muchachos de Luis de la Fuente cayeron contra Brasil por 2-1 en Tokio 2020 en una final que se fue a la prórroga y en la que Malcom, ex del Barça, anotó el definitivo tanto.

La Selección no estuvo cómoda prácticamente nunca. Brasil, que repite oro tras el de Río 2016, controló y dominó el partido, e incluso se pudo poner por delante tras un penalti marrado por Richardlison.

Sin embargo, antes del descanso, llegó el gol de la 'verdeamarelha'. Fue obra de Cunha, quien batió a Unai Simón para, por desgracia, hacer justicia a lo que se estaba viendo en el campo.

No había ni control ni posesión, y sin Rafa Mir, el '9' de esta España, tampoco había llegadas ni ocasiones claras. Así pues, llegaron los cambios desde el banquillo para dejar fuera a Asensio y Mikel Merino y para sacar a Bryan Gil y Carlos Soler.

Oyazarbal empata con un golazo

La cosa mejoró, y fruto de ello llegó el gol de Mikel Oyarzabal. Golazo, todo sea dicho, del atacante de la Real Sociedad en un remate de primeras potente ante el que nada pudo hacer Santos.

Con el paso de los minutos mejoró Brasil. Mejoró mucho Brasil. España, buscando la contra, pudo anotar con un par de acciones de Óscar Gil y de Bryan, pero ambos se toparon con el palo y el duelo se fue directo a la prórroga.

Error de Vallejo y gol de Malcom

Ahí hubo otro par de cambios. Jesús Vallejo, del Real Madrid, fue uno de ellos. El central, que actuó de lateral, se 'comió' un pase lateral para Malcom en el 109. Midió mal, no fue fuerte y no despejó, y en carrera el brasileño tenía ventaja. El que fuera jugador del Barça se plantó prácticamente solo ante Unai Simón para batirle.

No hubo nada más, a pesar de que Rafa Mir entró al verde en la prórroga para tratar de cazar algún cuero en el área o, incluso, de poder dar un respiro a los suyos protegiendo el balón arriba. Pero no, no paso nada, y España se queda sin oro olímpico.

Plata, y España iguala su resultado en Río

Pero, claro está, no sin la plata. Nuevo metal en el medallero de España para igualar las logradas en Río, que podría superar si el waterpolo masculino se impone en la pelea por el bronce en el último día de Juegos Olímpicos.