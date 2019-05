"Sara no tiene que ser la nueva Carolina Marín, tiene que ser Sara Peñalver"

Sara Peñalver empezó en el bádminton gracias a sus hermanos. Kike y Marco. La familia Peñalver vivía en Sonseca, pero ellos tenían que ir a entrenar a Toledo. Sus padres trabajaban y Sara era pequeña para quedarse sola en casa, así que tenía que ir con ellos. Ella esperaba sentada en la pista, mirando a sus hermanos mayores jugar: "Y como estaba aburrida, un día cogí una raqueta y me puse a dar toques", recuerda.

"El día que llegues a hacer cien toques seguidos, empiezas a entrenar", la desafió el entrenador. Y Sara aceptó el reto. Todos los días, mientras sus hermanos entrenaban, ella practicaba. Uno, dos, tres. Volante al suelo. Diez, veinte, treinta. Y Sara volvía a recoger el volante del suelo. Así, día tras día. Hasta que contó cien. Y empezó a entrenar, con seis años.

Desde su primer día de entrenamiento hasta hoy ha pasado más de una década. Sara se enamoró del bádminton porque "cada día aprendía algo nuevo", recuerda. Y comenzó a destacar. Por eso, tuvo que irse de casa muy joven. Con doce años. Si quería seguir creciendo, no tenía elección. Su hermano Kike tampoco la tuvo: "Nos fuimos por lo que queríamos, para jugar al bádminton y yo creo que hicimos bien", reconoce. Sara también lo cree: "No me arrepiento de haberme ido. Si me hubiese quedado en casa, no lo habría logrado".

A Sara no le resultó fácil. La vida en la residencia distaba mucho de la vida en casa. Tenía que ser independiente, valerse por sí misma, ser disciplinada: "Con doce años ya tenía que poner la lavadora, la secadora, tender la ropa… todo", explica. Pero el mayor sacrificio no era ese: "Lo que más echaba de menos era estar con mis padres, con mis primas, con mis amigas...". Sara era la más pequeña de la residencia, y mientras los demás se iban de fin de semana, ella se quedaba. Sin wifi, sin móvil, sin WhatsApp: "Me sentía un poco sola", confiesa. Por suerte, su hermano Kike ha estado a su lado.

Kike y Sara coincidieron varios años en Oviedo y ahora viven juntos en la Residencia Joaquín Blume de Madrid. Tienen suerte. Ambos se ayudan, se aconsejan y protegen. Profesional y personalmente, porque el deporte tiene victorias, pero también derrotas. Cuando algo no sale bien, cuando Sara se agobia o piensa en dejarlo todo, su hermano siempre está ahí: "Yo siempre le digo que siga confiando en ella, que es muy buena, que tiene un futuro espléndido por delante".

Sara tiene diecinueve años y una carrera prometedora. Estrenó su palmarés internacional en categoría absoluta el año pasado, cuando consiguió el oro en el Internacional de Bulgaria y un mes después se proclamó campeona en el Future Series de Eslovenia. Pero Sara ya despuntaba en categorías inferiores. Fue oro en el Europeo por equipos júnior de 2015; plata en el Europeo sub17 2016 y bronce con la selección absoluta en el Europeo por equipos en 2016 y 2018.

Todas las expectativas están puestas en ella. 'La futura Carolina Marín', titula la prensa. Pero su entrenador, Anders Thomsen, lo tiene claro: "Sara no tiene que ser la nueva Carolina Marín, tiene que ser Sara Peñalver".

