En el Chirnguito se habían planteado quién era mejor, si Leo Messi o Diego Maradona. Pero para Gatti está claro y en Argentina si no ganas un mundial, "no existes".

"Si llegas a la final hay que ganar" porque sino "eres segundo", y en Argentina si eso ocurre te chillan por la calle. "¿Cuando vas a salir campeón?, explica Gatti que es lo que te gritan cuando llegas a la final y no la ganas.

"Messi en este momento es el mejor pero al lado de los jugadores que yo vi no existe", ha asegurado Gatti. En Argentina no quieren llegar a la final, quieren ganarla, y o lo consigues o no cuentas.