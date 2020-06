William Kelly podría ser el futuro del mundo del golf. A sus cinco años, este niño ha hecho algo que no está al alcance de prácticamente ningún jugador del circuito. Ni corto ni perezoso, en el Springtree Golf Club de Florida, cogió el hierro e hizo un hoyo en uno en el 'tee' del 13.

Sí, así, sin más. La bola, tras el golpeo, recorrió 63,9 metros para entrar en el agujero y para hacer que todos los presentes en este clinic de golf en el que participaba se quedasen con la boca abierta.

At only 5 years old, William Kelly has a mean golf swing, and a new reputation to uphold after hitting one amazing hole in one! Since he is way too young to follow tradition and buy a round at the bar, we wonder how he will celebrate.

Source: WPLG Local 10 https://t.co/fJvBifObpL pic.twitter.com/txI35FJmPn