Zidane: "Si está con nosotros es porque Cristiano está para jugar"

Cristiano está para jugar

"Cristiano Ronaldo está para jugar; físicamente está como en la final"

No se preocupa del United

"Sabemos mucho del rival, pero nos importa lo que hagamos nosotros"

Sobre la marcha de Bale

"El final de temporada no fue fácil para Bale. Le veo metido. No me interesa lo que dijo Mou"

"Es normal... hasta ahora con Cristiano igual. Si pueden echar gasolina..."

Buen recuerdo de Mourinho

"Creo que Mourinho ha hecho un buen trabajo en el Madrid y yo también. Doy el 100%"

"Yo he ganado dos Champions pero no soy ahora un genio de entrenador. Eso son tonterías"

¿BBC o más mediocampo?

"Vamos a jugar con varios dibujos. Esto no lo voy a cambiar; tenemos muchos jugadores"

Será una temporada complicada

"Todos estamos contentos de que empiece la temporada, de verdad. Va a ser un año difícil"

"Vamos a dar el máximo para ganar cosas. Siempre desde el trabajo y desde la humildad"

"Estamos acostumbrados a este calor, es el mismo que en Madrid. No podemos cambiar el tiempo"

Sobre el calor en Skopje

"Bale es un jugador del Madrid. Él está aquí con nosotros. Me interesa el partido de mañana"