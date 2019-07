Durante la rueda de prensa previa al segundo partido de pretemporada del Real Madrid frente al Arsenal, Zidane tuvo que hacer frente a múltiples preguntas sobre la situación de Gareth Bale en el equipo blanco.

"Vaya tela... Tú sabes que no te voy a contestar", apuntaba el entrenador francés a la quinta pregunta que le formularon sobre el futuro de Bale. Si el fin de semana afirmaba que "si saliera mañana, sería lo mejor", Zidane ahora apunta que "entrenará con normalidad, como los demás, porque es jugador del Real Madrid.

Zidane cambió su discurso y lo basó en tres puntos. Afirmó que "no ha faltado el respeto a ningún jugador", que cuando lo dijo "el club estaba tratando su salida" y que su no convocatoria se debía a que el galés "no se cambió porque no quería".

El técnico madridista explicó que se le podía haber malinterpretado porque "su español es un poco liante". Lo que sí es evidente es el cambio de discurso del francés en solo unos días, ¿a qué se deberá?.