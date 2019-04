Zidane: "El punto no sabe a victoria pero sí nuestra actitud"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que no ve el empate en el Clásico en el Camp Nou (1-1) como una victoria pero sí ha celebrado el punto sumado que les deja con los mismos 6 puntos de ventaja con los que llegaban a la cita y, por otro lado, ha celebrado haber sumado ese punto "con carácter" y creyendo hasta el final, hasta el empate de Sergio Ramos en el descuento, que podían lograrlo. "En la segunda parte nos fuimos algo más atrás y lo cambiamos al final jugando más arriba y con un 4-4-2. Hemos sufrido contra un buen rival, un gran equipo, y no es fácil sumar aquí y lo hemos hecho con carácter", aseguró.

De todos modos, no ve este punto como un triunfo. "No, es un punto, y victoria son tres puntos. No sabe a victoria el punto, sí la actitud y lo que hicimos. Tenemos que estar muy contentos de haber hecho este partido contra un rival complicado y es un buen punto, seguimos sumando y vamos a ver qué pasa en el próximo partido . Tenemos 6 puntos de ventaja pero no cambia nada, tenemos que trabajar mucho todavía porque esto es muy largo. Pero contento por el punto. En la segunda parte tuvimos algo de dificultad, sobre todo cuando marcaron. Con el partido que hicimos, si pierdes, hubiera sido complicado", reconoció el técnico galo.

Preguntado por si el empate era justo, señaló: "No sé si es justo o no, es lo que hay. Es un punto y seguimos sumando. En la primera parte hemos tenido ocasiones para hacer daño y goles, pero no lo conseguimos. Cuando te meten un gol ellos se animan, nosotros seguimos a lo nuestro. Y como siempre hay que destacar otra vez el corazón de este equipo, de lo que hacemos y creer hasta el final. Conseguimos un empate que es importante".

Además, celebró que de nuevo Sergio Ramos contagiara al equipo con su actitud positiva y que, como en la final de Lisboa de la Champions ante el Atlético de Madrid, marcara un gol de peso. "Es lo que tiene Sergio y es bueno para nosotros. Ha sido un trabajo colectivo importante, también de Karim y de Cristiano, no es un campo fácil. Quizá estuvimos un poco bajos en la presión, es complicado para todos. Destaco el trabajo de todos y al final, lo de siempre, Sergio está ahí para meter el gol y contento por él. Hemos creído hasta el final que se podía conseguir", concluyó.