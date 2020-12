Xavi Hernández fue incluido este lunes dentro del once del Balón de Oro histórico junto a otros hitos del fútbol como Maradona, Pelé, Messi o Cristiano. Su presencia en la alineación de oro ha levantado mucha polémica por la ausencia de astros como Cruyff o Di Stéfano, pero lo cierto es que la trayectoria del ex del Barça merece, cuando menos, que se equipare con semejantes estrellas.

En 'France Footbal', la revista que ha otorgado el galardón, Xavi ha tratado su presente como entrenador, su pasado como futbolista y su concepto del fútbol.

Sobre el "talento", el de Tarrasa ha asegurado que está por encima del físico: "Sin eso ya no veríamos espectáculo. El talento siempre ganará, simplemente porque el objeto en el centro del debate sigue siendo la pelota. Tienes que saber controlarlo y ponerlo en práctica. Se necesita talento para eso. Los talentosos siempre tendrán la oportunidad de expresarse. Sin eso, ya no veríamos un espectáculo, sino muchachos corriendo detrás de una pelota. El espectáculo es un buen control, un disparo claro, un último pase que marca la diferencia, un buen remate, una linda lectura del juego aéreo, un lindo gesto defensivo ... Todo eso es talento".

Por otro lado, con el cambio que se está dando en el estilo del fútbol, palpable en el Barça, Xavi ha asegurado que no cambiaría nada si fuera ahora jugador: "No creo que cambie nada en absoluto. El Xavi 2020 estaría en la misma línea que mis últimos años. Con ganas de jugar un fútbol dominante, asociación entre jugadores y visión. Yo haría el mismo trabajo. El juego ha cambiado, pero no lo suficiente como para que el jugador que era no pudiera existir. Entonces yo diría que sería el mismo futbolista con una actuación similar".

Sobre su faceta actual de entrenador, Xavi ha reconocido que los técnicos priman sobre todo el resultado: "Hoy, muchas veces depende de lo que quiera el entrenador. Nos centramos demasiado en el resultado. Es un proceso que no está necesariamente en consonancia con lo que quiere el espectador. Tocamos para la gente y, a veces, vemos encuentros sin ningún espectáculo. Deberíamos pensar en eso. Quieren goles, oportunidades, atractivo frente a un juego. Especulamos demasiado sobre el marcador y muchos realmente no consideran lo que su equipo ofrece al espectador".