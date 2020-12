Icónico, inédito y en muchos casos a título póstumo, ya se conocen los once componentes del considerado como mejor equipo de la historia del fútbol. La revista gala 'France Football' ha anunciado este lunes los componentes del 'Dream Team' del Balón de Oro, una alineación integrada por los mejores futbolistas en sus respectivas posiciones, habiendo algunos que ni siquiera ganaron el prestigioso galardón.

La formación ha sido elegida por un grupo de 140 periodistas seleccionados por la publicación francesa, que han votado en una lista que se hizo pública hace unas semanas, y que al igual que la alineación final, fue muy discutida y polémica.

Portería

Lev Yashin, la 'Araña negra' de la URSS, ha sido seleccionado como mejor guardameta de la historia. Por delante de otros como Casillas, Buffon o Kahn, es el único que tiene en su haber un Balón de Oro (1963).

Disputó su carrera en el Dinamo Moscú y en la selección soviética. Falleció en 1990 con 60 años.

Defensa

Cafú, Beckenbauer y Maldini. Casi nada. En primer lugar, en el carril derecho existían muchas dudas ya que, en lugar de Cafú, muchos veían a su compatriota Dani Alves como el mejor lateral derecho de la historia.

Finalmente, el brasileño, que militó en el Real Zaragoza, ha sido seleccionado. En su haber, entre otros muchos títulos, dos Mundiales (1994 y 2002).

Franz Beckenbauer, doble ganador del Balón de Oro (1972 y 1976), también se alzó con una Eurocopa y un Mundial. El 'Káiser' alemán también ganó tres Copas de Europa consecutivas (1974, 1975 y 1976).

Paolo Maldini, por su parte, se sitúa en el carril izquierdo histórico tras consumar una dilatada carrera en el Milán, de los 16 a los 41 años, sumando más de 900 partidos y siendo cinco veces campeón de Europa.

Centro del campo

Dos mediocentros defensivos y dos mediapuntas. Xavi Hernández y Lothar Matthaus, más Diego Armando Maradona y Pelé.

Xavi es partícipe del once tras haberlo ganado todo con el Barça y la Selección: dos Eurocopas (2008 y 2012), un Mundial (2010), cuatro Champions League...

Junto a él en el doble pivote está Matthaus, mítico centrocampista alemán ganador de la Eurocopa (1980) y el Mundial (1990). Militó en el Borussia Mönchengladbach, Bayern de Múnich e Inter, siendo el eje sobre el que giraban sus equipos en el centro del campo.

Fallecido el pasado 25 de noviembre, Diego Armando Maradona se sitúa en la zona de tres cuartos. Para el recuerdo queda su Mundial de 1986, con los dos goles más famosos de la historia de la Copa del Mundo, y el resurgir del Nápoles bajo el comando del '10'.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, tricampeón del Mundial y autor de más de 1.000 goles, se encaja junto a Maradona en la mediapunta del mejor equipo de la historia. De la mano de Alfredo Di Stéfano, son considerados como los 'padres' del deporte rey.

Delantera

Solo existía el debate de quién acompañaría a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo en el ataque. Pues bien, ha sido 'El Fenómeno' el tercer delantero elegido por el grupo de periodistas de 'France Football'.

A pesar de sus lesiones en la rodilla, Ronaldo Nazario nunca perdió la sonrisa jugando al fútbol. Querido en Barcelona y Madrid, al igual que a las dos orillas de Milán, el '9' se alzó en dos ocasiones con el Mundial (1994 y 2002), además de ganar el Balón de Oro.

Sobre Messi y Cristiano, qué decir que no se haya dicho en los ríos de tinta que llevan desde hace más de una década. Seis Balones de Oro para Messi y cinco de Cristiano, por cinco Champions de 'CR7' para las cuatro de Leo. Dos animales que acumulan cientos de goles, decenas de títulos y mil momentos inolvidables para la historia del fútbol. Su presencia en el once, lo único que no se ha discutido sobre el mismo. Y es que es normal.

De esta manera, este es el 'Dream Team' formado por 'France Football' a modo de mejor once de la historia del fútbol: Yashin; Cafú, Beckenbauer, Maldini; Xavi, Matthaus, Pelé, Maradona; Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo.