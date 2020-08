Xavi Hernández, entrenador del Al Sadd, cree que se deberían parar los partidos en caso de que se escucharan insultos en los campos. Y compara a los futbolistas con los camareros, una profesión donde "es inadmisible que se escuchen insultos".

Así lo ha afirmado en una entrevista a 'El País', donde al ser preguntado por el machismo en el deporte, expresó su opinión: "Aún hay machismo en el fútbol, sí; no deja de ser un reflejo de la sociedad".

"No podemos admitir el racismo, ni el machismo, ni ningún otro tipo violencia, hay que erradicarlos parando los partidos automáticamente. El árbitro es el primero que tendría que decir: 'Aquí no se juega porque no se dan las condiciones...'", señaló el exfutbolista del FC Barcelona.

Precisamente en el equipo culé es donde todos le colocan como futuro entrenador, pero Xavi pide paciencia. "No creo que sea ahora, no", señala sobre la posibilidad de ocupar el banquillo del Camp Nou a corto plazo.

"En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado. Como culé les deseo lo mejor. Respeto mucho a Quique Setién, tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barça necesita, que es el cruyffismo, otra cosa es que los resultados acompañen", explicó el joven técnico, que ya ha regresado a los entrenamientos junto a sus jugadores tras superar el coronavirus.

Asimismo, sobre la importancia crucial de Leo Messi en el Barça, Xavi lo tiene claro: "Messi necesita al Barça, y el Barça necesita a Messi". "Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán mas títulos. Mantengo una gran amistad con él, le respeto mucho. Es un animal competitivo, siempre quiere ganar, y desde hace diez años es el mejor futbolista del mundo. Ojalá nos podamos volver a encontrar a nivel profesional. Tener al mejor jugador de la historia en tu equipo es tener un as para ganar", sentenció.