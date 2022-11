Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha hablado en rueda de prensa antes del partido frente al Almería en el Camp Nou. El técnico, por razones de actualidad, tampoco ha hablado en exceso del envite... y es que el foco de las preguntas fue, como no podía ser de otra forma, el inesperado anuncio de la inminente retirada de Gerard Piqué.

El preparador azulgrana desveló una charla que mantuvo con el central al término de la pasada temporada.

"Le comuniqué mis intenciones a Piqué en verano. Fue uno de los días más complicados en mi carrera deportiva", afirma.

Xavi habla de los motivos por los que no fue sencillo transmitirle su idea: "Me ha costado porque fue compañero mío... pero esto es así. He mirado por el bien del club".

"No hay mala relación con Piqué"

"Tengo que tomar decisiones por el bien del Barça, pero no hay mala relación con Piqué", insiste Xavi.

El entrenador habla de cómo se ha producido todo en torno al adiós del central: "Las circunstancias son las que son, a veces no elegimos el final".

"Su despedida debe servir de motivación para ganar al Almería, y contamos con él hasta el partido ante Osasuna", relata Xavi.

El de Terrasa vuelve a la misma idea: "No ha sido una razón personal. Todo ha sido por motivos futbolísticos".

En ese sentido, preguntaron a Xavi sobre si era el mejor central de la historia del Barça: "Está en el top... pero están Migueli y Puyol. No quiero faltar el respeto a nadie. Él es uno de los mejores de todos los tiempos".

"¿Piqué presidente? Puede ser lo que quiera"

Con respecto al futuro, lo tiene claro: "¿Que si Piqué puede ser presidente del Barça? Puede ser lo que él quiera. Capacidad, sin duda, le sobra".