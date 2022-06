El cantante Manuel Carrasco dio un concierto en Valencia en el que, aparte de por sus canciones, fue aplaudido por el público cuando pidió, en una letra original dedicada a la ciudad del Turia, que Peter Lim dejara el club blanquinegro.

Fue durante su actuación en el auditorio Marina Sur cuando, tan solo con su guitarra y voz, pidió "respeto a los colores" de los che y la marcha de Lim, sin mencionar eso sí al dueño de la entidad.

"Y por cierto, el Valencia no se toca. Un respeto a los colores, es nuestra casa. Que se metan el dinero por el c***, que no manchen el escudo y se vayan de Mestalla", cantó Carrasco.

El público rompió a aplaudir tras el mensaje del artista, agradecido por el recordatorio que tuvo el de Huelva con su club y con la situación que viven.

Honor para @manuelcarrasco_ que aprendan muchos vendidos de aquí. pic.twitter.com/XTgJupzhQH — Vicente Alonso (@Vicentealop) June 4, 2022

El momento fue captado por no pocos asistentes, que lo compartieron en redes sociales. No tardó en hacerse viral.

Complicada la situación que vive el Valencia. Con la destitución de Anil Murthy, el equipo che vive otro cambio más en el banquillo con el despido de José Bordalás y la más que posible llegada de Gennaro Gattuso.

Ante el Celta, en Mestalla, unos 10.000 aficionados contrarios y opositores a Peter Lim dejaron semivacías las gradas del estadio del Valencia como forma de protesta.