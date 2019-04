Viggo Mortensen y su incidente con ultras del Real Madrid: "Le rompí una botella en la cabeza"

Año 2006. Viggo Mortensen se encuentra inmerso en pleno rodaje de la película del Capitán Alatriste. El actor, reconocido fan de San Lorenzo, cuenta 13 años después una anécdota que ocurrió ese año en la que tuvo un duro enfrentamiento con ultras del Real Madrid.

Fue el día en el que su equipo perdió 1-7 contra Boca, partido que vio en Madrid con el director Agustín Díaz Yanes. "Es fanático del Atlético de Madrid y me dice: 'Yo sé que hay jugadores que pasaron por San Lorenzo en el Atlético de Madrid, pero nunca lo vi jugar'", afirma el actor.

El director le invitó a cenar a su casa, preparándose para la ocasión. "Llevé banderas, camisetas, gorros, bufandas... Entonces nos hacen un gol, dos goles, tres goles... Me hundí en el sillón", desvela en radio 'Vorterix'.

Eso sí, lo que pasó antes de llegar a ver el partido fue todavía peor para el afamado actor: "Llegando a su casa, estaba en la Puerta del Sol, los ultras del Real Madrid vieron los colores que traía. Venía de azulgrana y pensaban que era del Barcelona. Los pelados esos me empezaron a decir cosas feas y me empezaron a pegar. Yo tenía dos botellas de vino, le rompí una en la cabeza a uno y me fui corriendo".

Al llegar a la casa de Agustín Díaz Yanes, asegura que el director le preguntó si era sangre lo que llevaba en su camiseta, negándoselo y diciendo que era vino.