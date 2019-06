El verdadero motivo que llevó a Josep Pedrerol a no presentar 'El Chiringuito' (y no, no fue Hazard)

Josep Pedrerol no presentó el programa de este jueves de 'El Chiringuito', cumpliendo su palabra tras asegurar que no lo haría si Hazard no llenaba el estadio Santiago Bernabéu en su presentación como jugador del Real Madrid.

Sin embargo, Juanfe Sanz, encargado de presentar 'El Chiringuito', explicó que Pedrerol no pudo acudir al programa porque se encontraba en Barcelona.

"'Sueño bendito' es la nueva serie sobre Maradona y Josep participa en esta serie que va a hacer Amazon. Está en Barcelona grabando esta serie, así que, aunque suele cumplir su palabra, el motivo por el que Josep Pedrerol no está sentado aquí es, únicamente, ese", explica Juanfe.

