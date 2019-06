Nuevo órdago de Josep Pedrerol: "Si Hazard no llena el Bernabéu, mañana no presento 'El Chiringuito'"

Este jueves, Eden Hazard se vestirá de blanco por primera vez. Será a las 19:00 en un Santiago Bernabéu que puede vivir una presentación al estilo de la de Cristiano Ronaldo en 2009.

Ante este evento, Josep Pedrerol ha vuelto a lanzar un órdago en 'El Chiringuito'. El presentador aseguró que si el belga no llena el estadio en su presentación, no presentará el programa.

"Si no van 80.000 personas mañana, yo no presento 'El Chiringuito'. Si no llenan el estadio, yo no presento", aseguró Pedrerol.

Es la segunda promesa que lanza después de la del anuncio del fichaje de Hazard. "Si no se anuncia hoy el fichaje de Hazard, mañana no presento 'Jugones'", dijo entonces Pedrerol. Un 'todo o nada' que cumplió tras no anunciarse el jueves 6 de junio, sino el día siguiente.

