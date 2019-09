Tomás Roncero habló en 'El Chiringuito' sobre cómo fue su breve -pero intenso- paso por un grupo de WhatsApp en el que estaba metido junto a jugadores del Barcelona.

El tertuliano comenta que él mismo salía de ese grupo, pero que los jugadores le volvían a meter. "Mandaban emoticonos, gorrinillos y eso. Lo que no saben es que mi casa está llena de cerditos, porque yo adoro los cerdos", desvela.

"Al quinto día o así se cansaron y pensé: 'Me he librado'", asegura. También manda un mensaje, afirmando que no le importaría que le volviesen a meter en ese grupo.

