Intenso cara a cara en 'El Chiringuito' entre Tomás Roncero y Cristóbal Soria. El periodista echó en cara al exdelegado de campo del Sevilla que se alegrase del fallo de Joaquín que dejó a España fuera del Mundial de 2002.

"¡Estás desautorizado para el tema de la selección española! ¡Estás 'out' de este tema, 'out', 'out'. Ahí opinamos los que sufrimos con España, tienes un currículum que te atrapa", criticó Roncero a Soria.

La respuesta de Cristóbal fue concisa: "Ea, pues nada... No voy a contestar". Un intenso cara a cara que se saldó con Soria 'castigado'.

