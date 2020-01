La historia de Paloma Pujol, actual campeona de FootBack, es una que a buen seguro viven muchas niñas en muchos países. Ella es, en concreto, de México, país que dejó para venir a España y donde durante dos años fue 'Javi' tan solo para poder jugar un partido de fútbol.

"Yo quiero jugar un partido. Mi familia dijo que haría lo posible para que jugase, y que fichara como chico por un equipo. Me llamaba Javi, me pusieron pendientes y me quitaba uno. Corría y me gritaban '¡Javi!' y ni miraba", dice.

Paloma cuenta cómo fue su infancia: "Desde los 3 años a un niño se le regala un balón y las niñas tenemos que pedirlo. Yo quería jugar, pero no pude por ser chica".

"Vinimos a España por la sociedad, y aquí puedo decir que me encanta ser chica. Me dejé el pelo largo y todo cambió", cuenta.

Paloma Pujol es campeona del mundo de FootBack y sin duda una de las mejores 'freestylers' que hay en todo el planeta.