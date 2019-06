La emocionante despedida de Rodrygo con el Santos antes de ir al Madrid

Rodrygo Goes se despidió este miércoles del Santos, equipo en el que ha crecido como futbolista, para jugar en el Real Madrid, al que se incorporará este verano. El joven delantero se emocionó en varias ocasiones y no pudo reprimir las lágrimas, ni en el césped del estadio ni en la sala de prensa, mientras hablaba su padre

En una entrevista a los canales oficiales del club el joven jugador afirmó que le motiva jugar en el Real Madrid: "Es uno de los mayores clubes del mundo y por su grandeza puede asustar, pero ese miedo es bueno, te motiva más, te obliga a mostrar por qué ellos creyeron en mí y me contrataron"

Nueva vida en Madrid

Afirmó que le "ayuda" que su compatriota Vinicus esté en la capital española. "Es un chico prácticamente de mi edad, solo tiene un año más que yo", explicó.

Y añadió: "Ya tiene la experiencia de haber jugado un año más allí y creo que me va a ayudar bastante. Eso es muy importante, así como los otros brasileños, que es siempre bueno porque el idioma no es tan difícil de entender pero tener a otros al lado que hablan tu idioma es importante y me va a ayudar bastante en mi proceso de adaptación".

El 8 de julio Zidane ha citado a los jugadores en Valdebebas para iniciar la pretemporada.