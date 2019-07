Alfredo Duro, tertuliano de 'El Chiringuito', analizó la situación de Neymar y su posible fichaje de Neymar, asegurando que "a la hora de tomar las decisiones se ha quedado en uno más".

"Tenía un talento que no estaba en discusión, iba a ser la bomba atómica y se ha estrellado. En Brasil genera un montón de dudas, que no ha generado el afecto de una estrella que me va a sacar de cualquier apuro... y aquí cuando el Real Madrid se ha puesto a tontear con el asunto Neymar, la gente estaba dividida, por algo será", analiza Duro.

