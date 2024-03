Vergonzosa agresión a Circo Inmobile, capitán de la Lazio, en Italia. El jugador, que se encontraba junto a su mujer y a su hijo de cuatro años rumbo al colegio del niño, fue agredido por radicales del equipo romano a las puertas de la escuela.

Un grupo de hinchas, en dicho lugar, comenzó a insultarle y le propinó varios empujones, tal y como denuncia un jugador que va a presentar cargos.

"Ciro Inmobile, junto a su mujer y su hijo Mattia, de cuatro años, fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo de personas frente a la escuela del niño", confirmó el equipo de comunicación del jugador.

Y siguen: "Todo, tras la incitación al odio montada y difundida contra Ciro Inmobile, que informaron además de cosas que no se correspondían con la realidad".

"A mí me llegan amenazas de muerte y..."

En ese sentido, Claudio Lotito, presidente de la Lazio, evitó postularse con su jugador: "A mí me pasa cada día. Me llegan amenazas de muerte, tanto a mí como a mi familia... y no hago tanto escándalo".

Porque el mandamás antes ya había dejado clara su postura tras la dimisión de Sarri: "Se sintió traicionado por el comportamiento de algunos jugadores".

"Hay algo raro en un equipo que gana al Bayern y que luego pierde ante el Udinese", sentenció el presidente.