Carlos Velasco Carballo ha hecho balance de la temporada arbitral en LaLiga Santander. El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha comparecido en rueda de prensa junto a Clos Gomez, director del proyecto del VAR en España. Carballo ha pedido respeto para los colegiados en una temporada marcada por diferentes decisiones arbitrales que han suscitado mucha polémica y que han resultado ser cruciales para el devenir del campeonato liguero.

"Ha sido una temporada muy difícil, sobre todo en el último tercio de la temporada. Sobre todo por el ruido mediático. No es bueno para el colectivo arbitral ni para el fútbol español. El nivel de crítica estaba muy por encima de lo que la realidad justificaba. Sentimos que se silencian grandísimas actuaciones. Se critican aciertos. No todo puede valer. La autocrítica del colectivo arbitral es la base para mejorar. Siempre buscamos el 'error cero'. Debemos luchar para bajar cada año nuestras cifras", dice Velasco Carballo

"Debemos entender el error arbitral como parte del fútbol. No se puede silenciar los aciertos, no es bueno para el fútbol. No podemos convertir aciertos en escándalos. Eso sucede en este país. Pedimos responsabilidad a todos los integrantes del fútbol. Yo no puedo escribir en Twitter determinadas opiniones o no puedo expresar ciertas cosas. El arbitraje es el colectivo más respetuoso con todo ese entorno. Pedimos el mismo respeto para nuestro colectivo. No significa que no nos critiquemos. Solo respeto", manifiesta el presidente de los árbitros.

Sobre las manos: "Los criterios están muy claros"

Velasco Carballo también se pronunció acerca de las manos en el área, una de las jugadas más polémicas a lo largo de la temporada y que ha provocado que muchos equipos sigan sin entender cuándo hay penalti y cuándo no.

"Se ha hecho un esfuerzo muy grande en explicar las normas a nuestro entorno. En febrero de 2020 se hizo una sesión de dos horas. Después algunas más. Luego una reunión con los entrenadores de Primera y Segunda. Además un vídeo a los equipos con 30 jugadas. Después con los narradores. Se emitió una circular", afirma.

"El 10 de diciembre se volvió a explicar. El 2 de marzo, más. El Comité ha respondido a todos, pero no ha recibido ninguna duda sobre el asunto técnico de las manos. Además añadió: "Los criterios están muy claros. Lo hemos explicado cien veces. Los árbitros aciertan en la mayoría de las ocasiones. Y cuando no lo hacen es por fallos".

Datos del VAR

Clos Gómez se ha encargado de hablar de la actuación del VAR, resaltando que se produjeron "155 actuaciones, cinco de ellas incorrectas. En 24 no se actuó teniendo que hacerlo. 880 incidentes en el área, acertando en 800 ocasiones".

Además el director del videoarbitraje señala que "en 65 veces intervino el error y hubo 15 no pitados". Por tanto, 15 errores en toda la temporada. Ha habido 8 rojas no mostradas, 5 intervenciones no realizadas y 24 intervenciones no realizadas. Por último añade que ha habido "un 95, 86% de acierto en fuera de juegos sin el VAR", destacando "el gran acierto de los asistentes".