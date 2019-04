Valverde: "Para mí el mejor entrenador es Pep, independientemente de que haya caído o no en la Champions"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, describió como "una semana de nueve puntos" las próximas tres jornadas seguidas en LaLiga, empezando por el duelo ante la Real Sociedad, y también recordó justo nueve son los puntos que faltan "para ser campeones".

"Es un equipo que en su papel ofensivo tiene muchos argumentos; funciona bien con el gol, con Willian José por ejemplo u Oyarzabal. Pero a nosotros nos impulsa, de momento, la necesidad que tenemos de ganar. Es una semana de nueve puntos y son exactamente los puntos que nos faltan para ser campeones", dijo Valverde en rueda de prensa.

"Ya sé que venimos de un partido de 'Champions' espectacular, pero nos tenemos que poner a LaLiga y lo que queremos es ser campeones. Y el partido de mañana es importante para aprovechar ese impulso que tuvimos con el Manchester", añadió el 'Txingurri' antes de opinar sobre el Liverpool, su rival en esas 'semis' de la Liga de Campeobnes.

"Es un rival potentísimo, con una delantera que está demostrando su potencial, tanto la temporada pasada como ésta. Ahora mismo están en semifinales después de haber hecho un gran torneo y peleando también por la Premier; es un duelo muy atractivo para todos y será dificilísimo, tanto para ellos como para nosotros. Está la final en el horizonte y lo pondremos todos para ganar", comentó.

Además, restó importancia a la celebración de Philippe Coutinho tras su tanto frente al United. "No he hablado con él. Es verdad que hizo un gesto después del gol y lo que me sorprende es que se hable más del gesto que del golazo que hizo", indicó.

"No me pareció nada especial, no me pareció una falta de espeto para nadie. Tengo la sensación de que le damos mucho bombo a cosas que son anecdóticas, en cierta medida", agregó al respecto. "Nos tenemos que centrar sobre todo en el partido de mañana y porque da pie a ese inicio de semana. Estamos ya en ese momento en el que parece que estás llegando a la meta y no puedes fallar", afirmó.

"Como los partidos vienen tan rápidos, apenas te da tiempo a mirar cómo está la situación; tampoco te da tiempo a tener vértigo, lo que tenemos es ilusión de continuar. Nos alimentamos de las victorias, es lo que te da confianza para continuar", señaló sobres opciones de conquistar el triplete.

"Cuando comenzó esto en julio, soñábamos con estar en esta situación y ahora hay que disfrutarlo", apostilló.

"Estamos en el mundo del fútbol, estamos sujetos a críticas continuas y alabanzas continuas, y siempre hay que afrontarlas. Estamos todos dispuestos a afrontar los retos que tenemos por delante y las situaciones que se pongan difíciles", dijo Valverde.

Sobre la constante inspiración de Leo Messi, su técnico bromeó. "Me gustaría tener un surtido de palabras y expresiones para usar toda la temporada y no repetirme. Esta batiendo todos los récords, y los que batirá todavía. Hace que el público que viene a nuestro campo espere algo especial de él", opinó.

Por otra parte, elogió a Guardiola pese al revés de quedar eliminado de la Liga de Campeones con su Manchester City.

"Para mí el mejor entrenador es Pep, independientemente de que haya caído o no en la 'Champions'", manifestó, para luego devolver los focos a Primera División. "El Atlético es un gran competidor, lo está siendo toda la temporada y lo va a ser hasta el final", sentenció.