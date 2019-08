Ernesto 'El Txingurri' Valverde ha comparecido en la rueda de prensa previa al inicio de Liga en San Mamés frente a su exequipo, el Athletic Club. "Queremos empezar bien la temporada para ganar la tercera Liga consecutiva, que no se ha dado mucho en la historia del club", afirmó el técnico extremeño.

Los periodistas presentes en la comparecencia de Valverde no dudaron en preguntarle acerca del futuro de Neymar y la posibilidad de que recale en en el club de la Ciudad Condal. "Yo estoy al margen de estas cuestiones. Yo me tengo que centrar en los jugadores que tengo. Tengo una posición de respeto hacia los jugadores de otros equipos. Neymar está en el PSG y ya veremos lo que ocurre, yo de eso no puedo decir nada", explicó el entrenador del FC Barcelona.

Otro de los alicientes de la rueda de prensa era conocer si Leo Messi estaría disponible para el estreno liguero dada su reciente lesión en el sóleo de la pierna derecha. "No vamos a arriesgar con ningún jugador, y menos con Leo. Veremos cómo viene hoy, pero todavía no ha entrenando con el equipo, no ha jugado ningún partido y hay que esperar a ver", declaró 'El Txingurri'.

El FC Barcelona da por iniciada LaLiga con el partido que se celebrará este viernes a las 21:00 horas en San Mamés entre el Athletic Club y el equipo azulgrana.