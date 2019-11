Ronaldo Nazario es un claro defensor de Vinicius. El brasileño, compatriota del joven jugador del Real Madrid, no ha ocultado jamás su predilección por él y por tener en su Real Valladolid. En unas declaraciones en Brasil, el propietario de los pucelanos ha ido un paso más allá.

"Es un gran jugador. Fue él quien salvó al Real Madrid de un fracaso mayor gracias a su fantástica temporada", afirmó.

No está Vinicius pasando por su mejor momento en cuanto a regularidad. Con Solari vivió feliz, pero entre la lesión sufrida y un Zidane que no está contando demasiado con él están dejando al extremo en el banquillo en muchas ocasiones. No son pocos los partidos en los que se ha quedado sin minutos.

Ante eso, Ronaldo aprovecha: "Me encantaría poder contar con él. Tiene mucho potencial para mejorar... y para empeorar su situación. La expectativa es alta".

El principal lastre que está teniendo Vinicius es su escasa puntería de cara a gol. Bien en regate, a la hora de encarar el arco rival se le apaga la luz y bastantes son las oportunidades claras que ha terminado errando.