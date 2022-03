El PSG está sumido, posiblemente, en su mayor crisis desde que Nasser Al-Khelaifi se hizo con la propiedad del club francés. Todo, por la derrota de los de París ante el Real Madrid en Champions League, tras tener hasta dos goles de ventaja a falta de 40 minutos y con Messi, Neymar y Mbappé en el equipo.

Con todas sus estrellas, salvo Mbappé que termina contrato y todo hace indicar que acabará en el Bernabéu, rindiendo muy por debajo de lo esperado, ahora las críticas han ido a la zona noble del club.

No solo para Leonardo, director deportivo, sino también para el propio dirigente Al-Khelaifi. Han sido los ultras, miembros del Collectiv Ultras Paris, que han hecho público un comunicado en el que piden que el jeque se marche del club.

"Pedimos a todos los amantes del club presentes que nos unamos en nuestras acciones sin violencia para un proyecto deportivo real", empieza el texto.

Y sigue: "No tenemos poca memoria. Sabemos lo que le debe nuestro regreso al presidente Nasser Al-Khelaifi y no hay nada personal contra él... pero no es el hombre adecuado para esta situación".

"La situación requiere una reorganización completa a todos los niveles, y la presencia diaria de su presidente", cuenta el texto.

Todo, tras una eliminación en Champions que era el gran objetivo del jeque y del PSG. Su mayor logro, la final perdida en 2020 ante el Bayern de Múnich. Lo demás, fracaso tras fracaso.