El fútbol italiano se encuentra viviendo un momento de gran angustia tras lo sucedido después del partido que enfrentaba al Taranto FC con el Foggia. Y es que, tras la derrota del Foggia italiano por dos goles a cero, los ultras del equipo visitante decidieron incendiar el estadio del equipo rival.

Un asedio que, según han informado varios medios de comunicación italianos, se inició por medio de bombas de humo lanzadas sobre plástico inflamable. Unas bombas que los radicales lanzaron hacia la zona en la que se sentaban los aficionados del Taranto FC.

Todo ello mientras los vándalos gritaban y cantaban "se acabó, el Lacavone ya no existe". Afortunadamente no hay ningún herido y no hay que lamentar ningún incidente más.

Por su parte, Fabiano Marti, concejal de Taranto, ha cargado duramente contra estas acciones llevadas a cabo por más de 250 personas: "Esto no es deporte, esto no es animar, es simplemente tanta ira, tanta tristeza".

Ahora, las autoridades se encuentran investigando lo sucedido y buscando soluciones ya que, como se puede ver en el vídeo, el estadio del Taranto FC ha sufrido grandes daños.