Este martes el partido de Champions entre el Olympique de Marsella y el Eintracht de Frankfurt en el Estadio Vélodrome fue muy accidentado. Las aficiones de ambos equipos se enfrentaron entre ellas, protagonizando imágenes lamentables como el lanzamiento de bengalas o el uso de fuegos artificiales antes del inicio del partido.

Se sabía que podían ocurrir varios incidentes y ese día se ordenó que cerraran los colegios y los lugares públicos. Los aficionados del Eintracht ya dentro del estadio usaron pirotecnia, lo que provocó los pitidos por parte de los locales. Esta reacción provocó que los alemanes encendieran bengalas. Además, algunos llegaron a hacer incluso el saludo nazi.

Además, tuvo lugar una imagen muy curiosa en las calles de Marsella. Un aficionado del Eintracht estaba corriendo, huyendo de un policía, cuando decidió tirarse al agua en el puerto de la ciudad francesa para evitar así ser capturado.

UCL. 13.09.2022

Eintracht Frankfurt fan run away from the police and jumps into the water in the old port of Marseille😆 pic.twitter.com/kVTsYUqIT0