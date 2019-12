Muchas miradas estaban puestas en el Camp Nou. Primero por el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, y segundo por las acciones que supuestamente iba a llevar a cabo Tsunami Democractic. Tras los 90 minutos de juego, el partido tan solo se paró un par de minutos por el lanzamiento de balones de playa.

En estos balones, se podía leer la frase 'Sit and talk', pero apenas tuvieron mayor trascendencia en las imágenes que dejó el partido, que vieron en el mundo casi 700 millones de personas. Ante esto, Tsunami Democratic ha abierto un hilo en Twitter en el que admite su fracaso.

3/5

Aquesta 2a fase estava reforçada amb una gran acció que per l'actuació policial no ha estat reeixida. Tsunami no posa excuses. Epic fail? Tsunami no ho creu. La gent no ha fallat i segueix tenint clar que això continua mentre no hi hagi autodeterminació, drets i llibertat. pic.twitter.com/wnFjvWwpdT