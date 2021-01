El jugador del Real Madrid Toni Kroos ha tenido una charal con el podcast 'Tomorrow' donde ha dejado claro su objetivo antes de colgar las botas: ganar su quinta Champions. El alemán ha sido capa de alzarse con la orejona tres veces consecutivas con el club blanco antes de ganar en 2013 su primera copa de Europa con el Bayern de Munich.

"A pesar de haberla ganado cuatro veces ya, sigo persiguiendo el objetivo de ganar la Champions por quinta vez. Será difícil y, si al final no es así, pues tampoco me fusilarán. Eso sí, mientras siga en activo quiero exprimir lo máximo", declara el madridista.

Además el teutón ha recalcado lo que significa jugar para el Real Madrid y las altas expectativas que espera la afición: "Aquí, el éxito que tuviste pertenece al ayer. Lo más importante es el presente y la conquista del próximo título posible. Se inculca a la gente eso de no estar satisfecho con haber ganado este u otro título".

Además, ha recordado la impresión que tuvo cuando fue recibido por los aficionados madridista en su presentación como jugador merengue. "Creo que en ningún otro lugar me hubieran recibido de esa manera, ante 30.000 personas que no vinieron por un partido sino para ver cómo daba pataditas a un balón durante tres segundos. Fue totalmente diferente a todo que le había visto y vivido hasta la fecha", dice el ex del Bayern de Munich.

El amor por el club blanco no entiende de fronteras según Toni Kroos: "No importa que sea en China, EEUU o a 300 kilómetros de Madrid, cuando ves la reacción de las personas te das cuenta de que viene el Real Madrid y ningún otro club. Es el club más grande del mundo".