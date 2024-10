Aitana Bonmatí ha vuelto a reinar en la noche de este lunes en el Teatro del Châtelet en París.

La jugadora del FC Barcelona, ganadora del Balón de Oro la pasada temporada, ha revalidado el galardón que entrega la revista francesa France Football.

La catalana, campeona de la Liga de Campeones, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, anotó 26 goles y repartió 18 asistencias la temporada pasada.

Además, con la selección española se alzó con la Liga de Naciones, donde fue una figura clave de 'La Roja'.

Bonmatí se ha impuesto en las votaciones a tres de sus compañeras en el Barça, la noruega Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo y Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022.

