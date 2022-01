Karim Benzema ha hablado en 'France Football'. El galo, de los más destacados del Real Madrid esta temporada junto a Vinicius, se confesó y de hecho incluso dejó una frase sobre el fútbol que no le gusta que puede dar mucho de qué hablar.

"No juego un buen partido, pero marco y dicen que soy el mejor. No me gusta ese tipo de fútbol, pero en el futuro será cada vez más así", afirma.

Porque Karim ve que el fútbol es cada vez más numérico: "Ahora vemos solo las estadísticas. Hay que adaptarse".

"No nos tomamos tiempo para ver qué hace un jugador en el campo. Solo miramos quién ha marcado y lo vemos como el mejor. No se consume fútbol como antes", cuenta.

Benzema, además, habla sobre su forma de jugar: "Trato de respetar el fútbol. Intento ir en la buena dirección. No tiro si no tengo ángulo y si hay un compañero desmarcado. Le pasaré el balón".

"¿Vinicius? Sé que le he aportado, pero hay que preguntarle. Ahora no es el mismo jugador, pero hace lo que debía hacer desde hace tiempo. Era capaz de producir mucho más y solo había que decírselo", dice.

Y es que el brasileño parece otro: "Debe tomar las decisiones por sí mismo. Centrar para asistir, tirar, marcar, levantar la cabeza... Ahora sí es Vinicius".

Para terminar, habla de Cristiano Ronaldo: "Cuando jugaba en el Real Madrid marcaba entre 50 y 60 goles por año. Debes adaptarte. Debía moverme para darle ventaja y generarle espacios".

"Era muy efectivo, y le daba asistencias al igual que él me las daba a mí. Al irse cambió que debía asumir más responsabilidades. Las de los goles y las de las asistencias. No soy Cristiano, pero él tampoco es yo. Con él en el Real Madrid, yo generaba y él marcaba", sentencia.