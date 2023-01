Al igual que ha ocurrido en otras ocasiones tras títulos del Real Madrid, en 'El Chiringuito' se realizó el reglamentario pasillo al campeón.

Fue Jota Jordi quien recibió el homenaje de todos sus compañeros... menos de uno.

Balboa, D'Alessandro, Álex Silverstre, Cristóbal Soria, Rafa Guerrero, Edu Aguirre y Josep Pedrerol sí participaron en el pasillo, pero José Luis Sánchez no: "Me parece un chiste".