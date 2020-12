En el seno del Giuseppe Meazza se están viviendo momentos de enorme desestabilidad. El proyecto de Antonio Conte al frente del Inter de Milán está más que en duda después de que el cuadro 'azzurro' no pudiese vencer al Shakhtar en Italia, hecho que le hubiese posibilitado acceder a los octavos de final de la Champions League.

En el turno de entrevistas postpartido, Conte pasó por los micrófonos de 'Sky Sport' para analizar el encuentro, el devenir del equipo y su situación en el club.

En el plató estaba Fabio Capello, ahora colaborador de la cadena, que en su momento fue entrenador de Antonio.

"No creo que sea un examen suspendido, estas son ideas vuestras, el equipo lo dio todo, dominamos dos veces ante el Shakhtar y no marcamos ni un gol, con su portero que fue siempre el mejor. No faltaron ni garra, ni concentración: faltó marcar un gol", explicó Conte para justificar la debacle..

El exentrenador del Real Madrid (en dos ocasiones) criticó al que fuera su pupilo por no ver en su equipo "la actitud rabiosa de quien está obligado a ganar".

"A eso no tengo nada que responder", replicó Conte, visiblemente enfadado. "El Shakhtar cambió su sistema de juego, que para ellos es como el Ave María, así que piensen antes de preguntar", añadió.

"Entonces, Antonio, ¿su Inter no tiene un plan B?", preguntó Capello, a lo que el del Inter apuntó: "El plan B lo tenemos, pero no lo queremos decir porque, si no, estudian también ese".

"Esta noche no escuchamos ninguna explicación sobre este partido, es demasiado fácil venir aquí sonriente cuando se gana. Hace falta más respeto para los periodistas, los compañeros y para todos los que trabajan en el mundo del fútbol", zanjó Capello una vez que Conte se fue, cerrando un tenso cara a cara entre compatriotas tras la hecatombe del 'gigante' italiano.