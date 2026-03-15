Los temibles números del Barça desde su vuelta Camp Nou

Los blaugrana no dan opción a sus rivales cuando juegan como local. Las estadísticas y los datos que cosechan los de Flick en su feudo asustan a cualquiera. Unos números que se vieron de nuevo incrementados después de la goleada del Barça al Sevilla por 5-2.

El Barça es imparable en el Camp Nou. Son catorce victorias en catorce partidos de Liga. 46 goles a favor y solo ocho en contra, o lo que es lo mismo, una media de tres goles marcados por partido y un gol recibido casi cada dos encuentros.

Los de Flick son, de largo, el mejor local de Primera División. Se ha vuelto a ver en la goleada culé al Sevilla. Todo en un domingo en el que el foco estaba, curiosamente, en las urnas y no en el césped con Joan Laporta y Víctor Font compitiendo por la presidencia del Barça.

Los blaugrana sentenciaron el encuentro en la primera mitad. Raphinha firmó dos goles en los primeros veinte minutos. Los dos, desde el punto de penalti. Cancelo provocó ambas penas máximas. En el minuto 37, Bernal puso en bandeja el tercero a Olmo, que definió con un remate de primeras.

Oso, lateral sevillista, consiguió recortar distancias antes del descanso. Los ánimos hispalenses de salir en el segundo asalto a por la remontada se vieron rápidamente sometidos por el tercer gol de Raphinha. El brasileño certificó su 'hat-trick' con un tanto con algo de fortuna después de que su disparo diera en un defensa del Sevilla antes de entrar en la portería.

Cancelo, con una gran jugada individual, marcaría el quinto y definitivo gol para redondear una tarde perfecta en el Camp Nou. Una más para seguir demostrando que los culés en 'casa' están muy fuertes este curso. La noticia positiva: la vuelta de Gavi más de seis meses después. La ovación del público blaugrana fue atronadora cuando el de Los Palacios saltó al campo.

El Sevilla consiguió hacer un segundo gol aunque con poca influencia en el partido. Sow remató un centro un centro de Oso en el minuto 92. Flick pudo dar descanso a algunos habituales. Pedri solo jugó la primera parte y Lamine Yamal apareció para disputar algunos minutos de la segunda.

Todo pensando en el encuentro de vuelta de octavos de Champions ante el Newcastle. Los culés recibirán a las 'urracas' en el Camp Nou con la eliminatoria aún por decidirse después del 1-1 en la ida. Su próximo compromiso en Liga será recibir al Rayo Vallecano también en el feudo blaugrana.

El Sevilla, por su parte, se mantiene algo lejos del descenso a pesar de la derrota. Los de Almeyda se medirán al Valencia en el Pizjuán la próxima jornada en un duelo muy tenso. Solo un punto les separa en la clasificación.