Después de que la FIFA, claramente a petición de la organización del Mundial de Qatar, prohibiese el brazalete 'One Love' con la bandera del arcoíris y lo sustituyera por el de 'No Discrimination', Alemania realizó su particular reivindicación en su debut.

Antes de enfrentarse a Japón en la primera jornada, los jugadores posaron tapándose la boca en señal de censura y Manuel Neuer, capitán teutón, ocultó el brazalete impuesto bajo su manga.

Días después, consumada la eliminación de Alemania en fase de grupos, la televisión de Qatar ha querido dedicarle un rencoroso adiós a la selección de Hansi Flick.

En pleno programa, todos los tertulianos se taparon la boca imitando al combinado germano y se despidieron de ellos con la mano en una clara señal de burla. Las imágenes hablan por sí solas.