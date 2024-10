Desde que se acrecentaran los rumores sobre el fichaje de Szczesny por el FC Barcelona tras la lesión de Ter Stegen, se hicieron virales en redes sociales varias imágenes del portero polaco fumando.

Ya como jugador culé, el ex de Juventus o Arsenal ha querido aclarar que su rendimiento, fume o no, no cambia.

"Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos", ha señalado en declaraciones a 'Mundo Deportivo'.

De hecho, Szczesny asegura que trata de ocultarse cuando fuma: "A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente".

"He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa", ha añadido.