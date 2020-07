El esperpento llegó al fútbol sueco vestido de colegiado. Aly Keita, portero del Östersund, reveló hace unas semanas que durante un partido de la temporada pasada, el colegiado sueco Martin Strömbergsson le profirió insultos racistas.

El guardameta, sueco de origen guineano, afirmó que el trencilla le dijo: "deja de hablar, vuelve a tu portería para que te puedan tirar bananas".

El caso se puso en manos de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF), que ha sancionado a Strömbergsson sin pitar hasta 2021.

"Martin asegura que no tenía ninguna intención racista cuando lo dijo. No tenemos motivo para dudar de ello, pero creemos que es una expresión muy desafortunada y es evidente que puede ser insultante. Tras lo ocurrido no es adecuado que pite más partidos en lo que queda de 2020", reza el comunicado de la SvFF.

El árbitro ha querido salir al paso para explicar su acción y reconocer su error: "Decirle al portero 'vuelve a la jaula a que te den una banana' es una expresión que he usado antes de broma y que no está relacionada con el color de piel sino con el papel de portero. Me equivoqué y quiero reiterar de nuevo que no tiene que ver con que Aly sea de piel oscura".

Sin embargo, parece que el propio Keita no termina de dar credibilidad a las disculpas de Strömbergsson. "Dijo que era una frase retórica, pero creo que quizás intentaba salvarse. Estaba allí y sé lo que dijo, había otro jugador que lo oyó", señaló el arquero en 'Fotbollskanalen'.