Christian Eriksen está totalmente preparado para volver a los terrenos de juego después de que hace poco más de medio año sufriera un paro cardíaco y se desvaneciera durante un encuentro con su selección en la pasada Eurocopa.

El danés en estos momentos es agente libre tras romper su contrato con el Inter de Milán, ya que en Italia no le permiten jugar con el desfibrilador que lleva implantado al no estar legalizado en la Serie A.

El jugador lleva varias semanas entrenando en solitario con absoluta normalidad en su país, por lo que ya está sonando para varios clubes europeos. "Realizó todos los controles justo antes de Navidad y los resultados fueron tan buenos que esperamos que participe en un entrenamiento grupal con un equipo en enero", aseguró su representante Martin Schoots.

El primer conjunto en tantear su fichaje fue el Ajax, ya que en Holanda está permitido jugar con este aparato, su posible compañero de equipo Daley Blind es ejemplo de ello.

Además, en las últimas horas también se ha hablado de varios clubes de la Premier League, donde el danés ya estuvo anteriormente en las filas del Tottenham. En Francia, el Mónaco podría estar interesado en él.

Eriksen publicó un vídeo agradeciendo todo el apoyo y muestras de cariño que había tenido desde lo ocurrido: "Fue genial que mucha gente sintiera el deseo de escribirme o enviarme flores. Tuvo un impacto en muchas personas, que sintieron la necesidad de que mi familia y yo lo supiéramos".

"En el hospital seguían diciéndome que me llegaban flores. Era extraño, porque no esperas que la gente te las envíe por haber estado muerto cinco minutos. Fue algo asombroso y muy amable. Además, fue bonito haber conocido a médicos, enfermeros, estar con mi familia y los fans, que me enviaron miles de cartas, correos electrónicos y flores. Gracias por el apoyo", añadía.

Ahora, después de haber superado lo más difícil, el danés tiene un objetivo muy claro que es " jugar el Mundial de Catar. Esa ha sido mi forma de pensar desde un inicio. Si voy a ser seleccionado es otra cosa, pero mi sueño es volver".