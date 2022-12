Tremendo susto se llevó Raheem Sterling en la noche de este sábado. Mientras el extremo del Chelsea se encontraba concentrado para disputar este domingo el encuentro de octavos de final del Mundial ante Senegal, unos ladrones armados entraron en su domicilio en Londres.

La familia del inglés se encontraba dentro de la casa y el jugador optó por coger inmediatamente un vuelo hacia el país y dejar la concentración de los 'Three Lions'.

Tras el encuentro, el seleccionador inglés, Gareth Southgate, se mostró escéptico en torno a su presencia en el partido de cuartos contra Francia, que se celebrará el próximo sábado.

"Sterling volará de regreso a Inglaterra. Necesita tiempo con su familia para lidiar con eso y no quiero presionarlo para que lo haga. ¿Cuándo volverá? No sé, no os puedo decir en estos momentos. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero. La prioridad para él en este momento es estar con su familia", explicó el técnico.

A su vez, Harry Kane, capitán de Inglaterra, le trasladó su apoyo: "Veremos cómo evoluciona día a día. Estoy seguro de que Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y para su familia. Eso es lo más importante. Le mandamos nuestro ánimo y esperamos verle lo antes posible".