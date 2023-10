La visita del Cádiz al Cívitas Metropolitano fue de mal en peor. Y es que, si bien es cierto que los gaditanos se pusieron con un 0-2 de ventaja, finalmente perdieron el partido y, además, Fali tuvo que retirarse lesionado.

El central de 30 años tuvo que echarse al suelo para pedir el cambio por lesión. Sin embargo, lo sorprendente llegó cuando las cámaras captaron dos bultos en el muslo de la pierna derecha del jugador, algo que impactó al público que estaba presente en el Metropolitano.

No obstante, tras el partido, el técnico del conjunto gaditano explicó la situación: "Ha sido una merma lo de Fali. Es un líder y es un cambio que no teníamos previsto. Ha notado una molestia en el recto y antes de romperse hemos decidido hacer el cambio. Los bultos no son de hoy, son de hace tiempo, vienen de antiguas lesiones y no tienen nada que ver".

Una lesión de la cual, actualmente, se desconoce la gravedad. Sin embargo, los primeros diagnósticos apuntan a que el central, parte fundamental del equipo, podría incluso jugar la próxima semana en el partido frente al Girona.

"Somos unos privilegiados por jugar de domingo a domingo, estamos encantados de competir, de poder hacerlo, y son ellos los que pueden opinar más sobre esto, que juegan cada tres días por estar en Champions", explica Sergio González haciendo hincapié en la suerte que tienen de poder recuperarse entre semana.