Solari, tras perder el Clásico de Copa: "Vinicius estuvo muy bien, pero le faltó la última puntada"

Santiago Solari no quedó nada satisfecho con la derrota en el Bernabéu a manos del Barcelona. "Estamos tristes, queríamos estar en la final, no hemos sido contundentes y ellos lo han sido más", dijo el argentino, que añadió que "generamos muchas ocasiones, pero no marcamos".

¿Preocupa la falta de gol?

Le pusimos mucho empeño y toda nuestra fuerza a esta competición. Los jugadores han entregado todo, hemos hecho un partido serio y no pudimos pasar a la final. El fútbol también es eso, hay que ser contundentes. Por supuesto que hay que crearlas y jugar bien al fútbol, pero también hay que ser contundentes en momentos determinados. Lo pudimos hacer varias veces, pero ellos cuando llegaron nos hicieron daño".

Reguilón y Vinicius

El técnico blanco también elogió a Reguilón y Vinicius, pero lamentó la falta de acierto del brasileño. "Reguilón estuvo sensacional y Vinicius muy bien, pero le faltó la última puntada.

¿Afecta para el resto de temporada?

No. Cuando uno gana tampoco puede perder la perspectiva de todo. Hoy caímos con honor, por supuesto que estamos tristes.

¿Justa eliminación?

Felicitamos al rival, que ha hecho méritos para pasar.

Vinicius y su remate a puerta

Por supuesto que se puede mejorar con el paso del tiempo y con madurez. Pero también entrenándose, sobre todo en los partidos. Hay partidos muy seguidos, y todos mejoran entrenando y jugando.

¿Reponsable de la derrota?

Somos todos reponsables. Es un deporte de conjunto.

El aprendizaje de Vinicius

Cuanto más se juega más se aprende, lo mismo para entrenar. Hay un componente innato en los futbolistas, y después horas y horas de práctica.

¿Pierde el partido en la primera parte?

También tuvimos ocasiones después del 0-1. Nunca le perdimos la cara al partido y siempre conservamos opciones. Pero ellos fueron contundentes, insisto. El fútbol es más que eso, pero a veces se reduce a eso.

