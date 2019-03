Solari insiste sobre el Clásico: "Remataron dos veces a puerta, eso es positivo"

Nuevo Clásico con ganas

"Nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido, más allá de que es el Clásico y debemos recortar puntos. Tenemos ganas. Si fuera otro, también concentraría nuestra máxima atención. Es un tópico, pero siempre el siguiente es el más importante".

Elogios a Vinicius

"Me gusta mirar todo lo positivo que hacen los futbolistas. Vinicius tiene muchas cosas positivas, más allá de su juventud, frescura, sacrificio, creatividad... Me gusta mirar eso. Por supuesto que mejorar lo que se puede mejorar es trabajo de él y de todos".

Todos disponibles salvo Llorente

"La convocatoria no la hemos hecho. Es positivo que todos estén disponibles. Isco estuvo 18 días lesionado y lo está haciendo bien. Está disponible y eso es importante. Salvo Llorente estamos casi todos disponibles; en ese sentido estamos satisfechos".

¿Problema de gol?

"Hemos hecho goles. No hemos hecho goles en el último partido; en los otros hemos hecho y bastantes. Debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron, pero esto también es fútbol. Mañana tenemos otra oportunidad de que entren todas las que no entraron el otro día".

El Barça también juega

"El rival también existe y hace sus cosas y condiciona todo. El otro día le pusimos todo nuestro empeño. Es un Clásico en otra competición, estamos muy metidos y con muchas ganas".

Lectura positiva tras el Clásico

"Nos remataron dos veces a puerta en un partido, eso es positivo. Hay que hacer muchas cosas bien para que te rematen dos veces; hay que mejorar para que esos dos tiros no entren. Es difícil decirlo con el resultado final, pero hicimos muchas cosas muy bien. Es lo que tiene el fútbol, pero de nada sirve ese repaso desde la imaginación".

Habla sobre Bale, Asensio y Marcelo

"Bale ha jugado todos los partidos desde que volvió la lesión y ha marcado. Ha sido fundamental en el Mundial de Clubes, en nuestra última Champions League... Marcelo todos sabemos lo que significa. Asensio estuvo lesionado un tiempo largo; desde que volvió ha jugado partidos y ha sido también determinante, marcó en Ámsterdam... Todos son importantes. Todos han tenido minutos, unos más que otros; eso es evidente e inevitable".

¿Qué tienen que mejorar?

"Mi trabajo es el de entrenador, no el de analista. Intentamos mejorar todo aquello en lo que debemos mejorar. La definición, el juego en campo rival... hay que mejorarlo. Y a eso a lo que nos dedicamos con esta plantilla maravillosa".

¿Cómo recibirá el Bernabéu a Bale?

"No tengo nada que decirle a la afición. Todos los hinchas y los jugadores saben lo que ha dado Bale al club. La afición generalmente se expresa con respeto".

Objetivo: marcar

"Hay que repetir todo lo que hicimos bien el otro día y afinar de cara a portería".