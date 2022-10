Cristiano Ronaldo estuvo cerca de desembarcar este verano en el Atlético de Madrid. O, al menos, así lo indicaban los rumores. Sin embargo, en una entrevista para 'Tigo Sports', el 'Cholo' Simeone desmintió que hubiera esa posibilidad.

Martin Liberman, el periodista argentino que le entrevistó, le preguntó por los rumores y el entrenador rojiblanco fue claro al respecto: "La gente a veces habla para contar lo que quiere contar, no lo que en realidad sucede. Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y yo no vería a Palermo o Riquelme jugando en River o a Ortega jugando en Boca. Hay situaciones que son muy claras".

El pasado madridista del portugués parece que fue clave para descartar su fichaje y un aficionado atlético se lo recordó: "Me acuerdo en la pretemporada que un hincha me gritó, sabiendo los rumores que había, 'Cholo, cuidado, que la Champions no es a toda costa'. Y me gustó porque es una reflexión muy sana, muy de equipo, de barrio, de hincha y corazón y un poco reflejando lo que sentía en aquel en aquel momento, más allá de que no voy a negar la historia de Cristiano".

Una situación similar a la de Cristiano fue la llegada de Luis Suárez, que pese a no venir del eterno rival, si lo hacía de un oponente directo como el Barça, pero el argentino no encuentra similitudes: "No es lo mismo Luis Suárez cuando llegó que si hubiera llegado Cristiano".

Pese a descartar rotundamente su fichaje, afirmó que Cristiano volverá a recuperar su nivel pese al mal rendimiento actual en el Manchester United: "No tengo duda de que Ronaldo volverá a hacer goles, no la bestialidad que ha hecho toda su vida, pero es imposible que se aleje si él está mentalmente fuerte".