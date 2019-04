Simeone: "Si Diego Costa dijo lo que dice el árbitro está bien expulsado"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado pese a perder contra el FC Barcelona (2-0) y quedarse a once puntos del líder en LaLiga que la temporada no se ha acabado "de ninguna manera" y, sobre la expulsión de Diego Costa a la media hora por insultar al árbitro, cree que si su jugador dijo lo que el colegiado entendió, está "bien expulsado".

"Algo estamos haciendo mal porque de once partidos hemos visto siete expulsiones. Le pregunté si era tan grave y me comentó lo que escuchó, Costa dice que no dijo eso. Hay una diferencia entre 'me' y 'te'. Si Costa dijo eso me parece bien la decisión del árbitro, está bien expulsado", manifestó en rueda de prensa.

Pese a la expulsión, pese a su enfado, cree que no perdieron por la roja a Costa. "No son quejas, son realidades. Nunca dije lo que comenta (que hayan perdido por la expulsión), el Barça jugó muy bien. Este año va camino de ganar los tres títulos", aportó en positivo sobre el equipo de Ernesto Valverde, al que elogió.

Sobre el duelo, quiso quedarse con lo bueno. "Fue jugado en la dificultad con mucha capacidad de trabajo, con mucha capacidad, hasta el final que Suárez rompe el partido. Me quedo con un montón de cosas buenas con el equipo", aportó sin detallar con qué se queda.

"En la segunda parte con cuatro en el medio estuvimos mejor, aunque no tuvimos tantas ocasiones. Hasta el minuto 40 tuvimos ocasiones", opinó.

"La temporada no se acabó, no estoy de acuerdo. Tenemos el objetivo de terminar lo más arriba posible, no se acabó de ninguna manera", dejó claro el técnico argentino.

Además, cree que tiene un futuro esperanzador por delante. "Este año me quedo con un montón de cosas positivas que van a venir de cara al futuro. La mejora de Rodrigo, de Thomas, de Giménez, nos servirá de cara a lo que viene. Estamos en un momento complejo, a partir de la decisión que tomamos de continuar. Tenemos mucho talento en jugadores jóvenes, ojalá podamos competir el año que viene un poco más cerca", manifestó.