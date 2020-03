Italia es el país de Europa que más está notando el coronavirus. La Serie A ya ha aplazado varios partidos, y algunos de los encuentros de diversos deportes disputados en ese país se han jugado a puerta cerrada. No obstante, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, no descarta medidas más serias.

"Si un jugador da positivo en coronavirus no descarto suspender la competición. No podemos hacerlo, y tampoco aventurar hipótesis que no podamos prever", afirmó.

También hay serias dudas sobre los partidos que Italia disputará en Alemania e Inglaterra, con motivo de la preparación para la Eurocopa: "Nuremberg podría solicitar aplazar el partido, y en Inglaterra se podría jugar a puerta cerrada".

La Serie A ya aplazaó varios partidos de la pasada jornada, entre los que se encontraba un Juventus - Inter de Milán trascendental para el devenir de una Liga que, si hubiera un caso positivo por el virus, podría incluso suspenderse.

De momento, una jugadora de rugby de Escocia, que participa en el Seis Naciones, dio positivo por el viaje que su selección hizo a Italia para jugar un partido que finalmente no se disputó.

En el Ajax hay tres miembros del 'staff' técnico de Ten Hag por posible caso de coronavirus, y la Premier League, incluso, se plantea cerrar las puertas de los estadios a los mayores de 70 años.