El Seis Naciones está en alto riesgo por el coronavirus. Una jugadora de Escocia, de la cual no se ha revelado la identidad, ha dado positivo en Covid-19 después del viaje que las escocesas realizaron a Italia, más concretamente a Legnano, para jugar ante las transalpinas un encuentro que ni tan siquiera se jugó.

POSTPONED | Scotland Women v France Women.

Six Nations have postponed tomorrow's (Saturday 7 March) Scotland v France Six Nations women’s match at Scotstoun Stadium, Glasgow.https://t.co/S8PFskNCCT