"Miedo". Esa es la palabra que utiliza Sergio Sánchez para definir aquella noche de enero de 2011 en la que se enfrentó al Real Madrid. Él mismo lo ha contado en una entrevista a 'Jugones'.

"En los primeros minutos Cristiano Ronaldo me agarró tres idas y vueltas, el corazón me latía pero muy fuerte. Era como muy raro", explica el ex de Sevilla, Málaga y Espanyol, entre otros.

"En una jugada en la que me dieron un golpe aprovecho para salirme porque mentalmente estaba fuera. Me pudo el miedo y pedí el cambio", cuenta de ese día, meses después de haber sido operado del corazón.

"Nunca se lo conté a nadie porque es duro pero también es duro estar ahí dentro", desvela. Los episodios de Dani Jarque o Antonio Puerta estaban su cabeza: "Te llega ese pensamiento. ¿Y si me pasa algo?

Por suerte pudo seguir jugando aunque ahora se toma un descanso indefinido. "No me hacía feliz cada día entrenar y dedicarme a hacer un fútbol en el que no creo".