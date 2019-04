Sergio Ramos: "Prefiero no tener que llegar a los últimos minutos para marcar"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo que la posibilidad de levantar la copa del Mundial de Clubes si se impone en la final al Kashima Antlers japonés supone "un orgullo". "Es un orgullo poder levantar este título y más con este escudo en el pecho. El equipo se merece jugar esta final", opinó Ramos, en rueda de prensa celebrada en el Estadio Internacional de Yokohama (al sur de Tokio), en vísperas del partido que se disputa en este mismo escenario.

El capitán jugará tras haber sido baja en la semifinal del torneo ante el América mexicano, según confirmó en la misma rueda de prensa el técnico madridista, Zinedine Zidane. "Me he encontrado bastante bien tras la sobrecarga por la acumulación de minutos. Hoy estado entrenando con el grupo y estoy a total disposición del mister", dijo el 4 blanco.

El sevillano valoró que el grupo de jugadores que tienen actualmente el club "está muy consolidado" gracias a que "no ha habido muchos cambios importantes" en los últimos años y a que "simplemente se han reforzado los puestos que hacía falta".

No hacer sufrir más a los madridistas

"Prefiero no tener que llegar a los últimos minutos para marcar, la verdad", dijo entre risas al ser preguntado por los épicos tantos que ha marcado sobre la bocina en los últimos encuentros y también en importantes citas, como la final de la Champions 2013-14 y la Supercopa de Europa de este año.

"Si puedo aportar goles en otros minutos yo creo que le vendría mejor al equipo", apuntó. Ramos consideró que, aunque el Madrid sea favorito, al Kashima "hay que tratarlo con respeto porque ha eliminado (en este torneo) al mejor equipo de Oceanía, de Sudáfrica y de Colombia".

Ve "una locura" que Raúl, Xavi o Iniesta no tengan un Balón de Oro

El capitán blanco también dijo que, aunque cree que los mejores jugadores del mundo son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el Balón de Oro recién concedido a su compañero portugués ha sido "merecidísimo" este año.

Además, ha asegurado que el hecho de que el exfutbolista Raúl González Blanco o los jugadores Andrés Iniesta y Xavi Hernández no tengan un Balón de Oro le parece "una locura", y ha afirmado desconocer "el criterio que rige" para otorgar el galardón. "Me sorprende que no se lo den a Iniesta, a mí no me sorprende", declaró.

Satisfecho con la llegada de la tecnología al fútbol

Por último, el defensor valoró positivamente el futuro uso del arbitraje asistido por vídeo (VAR), que se ha probado de manera experimental en el Mundial de Clubes y que ha deparado críticas por la ralentización y la confusión que ha generado sobre el juego.

"La tecnología yo creo que ayudará a nuestro deporte. En el tenis el "Ojo de halcón" es fundamental. Estoy a favor de que vayan mejorándolo (el VAR), aunque puede que el momento (para probarlo) no haya sido el mejor. Pero sí hay jugadas polémicas y en el futuro se pueden resolver al instante, mejor", dijo Ramos.